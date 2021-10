GF Vip tradimenti | Sophie e la Fico ingannano Joe Squillo

Leggi su piusanipiubelli

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6, Joeaveva annunciato che voleva intraprendere uno sciopero della fame per una giusta causa, con lo scopo di darle risonanza. A cosa si riferiva la dj? La concorrente del GF Vip 6 ha fatto un’importante richiesta al conduttore, Alfonso Signorini: Scusami Alfonso. Visto che tu sei così celere nelle cose burocratiche. Ci sarebbe una cosa molto importante che a me sta molto a cuore. Vedi di risolvere anche la cosa di Chico Forti, che è ancora là e deve tornare. Ti prego, ci sono delle priorità su queste cose. Occupatene tu e vediamo di risolvere tutto. A questo punto ti dico che io da oggi faccio lo sciopero della fame. Questo perché è impossibile che non ci sia nessuno che riesce a dare delle risposte. Il governo italiano deve intervenire urgentemente. Chico Forti è l’italiano che nel 2000 è stato arrestato ...