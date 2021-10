Gf Vip 6, Manuel Bortuzzo spiega in che modo potrebbe tornare a camminare in futuro (Di lunedì 18 ottobre 2021) Per Manuel Bortuzzo quello di tornare a camminare è un sogno ed un desiderio che non appare del tutto irrealizzabile. L’incidente avvenuto a febbraio 2019, quando Manuel è stato raggiunto, per uno scambio di persona, da un colpo di pistola alla schiena, ha costretto il nuotatore sulla sedia a rotelle e per soli 12 millimetri il proiettile non gli ha tolto la vita. Bortuzzo, però, non solo non si è mai abbattuto ed è diventato simbolo di forza e rinascita per moltissime persone, ma nutre anche delle concrete speranze di poter recuperare, almeno in parte, l’uso delle gambe. Parlando con Davide Silvestri, suo attuale coinquilino nella Casa del Grande Fratello Vip 6, Manuel, come ha riportato Biccy, ha spiegato Qualcosa si può riprendere. Essendo il ... Leggi su isaechia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Perquello diè un sogno ed un desiderio che non appare del tutto irrealizzabile. L’incidente avvenuto a febbraio 2019, quandoè stato raggiunto, per uno scambio di persona, da un colpo di pistola alla schiena, ha costretto il nuotatore sulla sedia a rotelle e per soli 12 millimetri il proiettile non gli ha tolto la vita., però, non solo non si è mai abbattuto ed è diventato simbolo di forza e rinascita per moltissime persone, ma nutre anche delle concrete speranze di poter recuperare, almeno in parte, l’uso delle gambe. Parlando con Davide Silvestri, suo attuale coinquilino nella Casa del Grande Fratello Vip 6,, come ha riportato Biccy, hato Qualcosa si può riprendere. Essendo il ...

