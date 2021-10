Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, pranzo insieme per Aurora (Di lunedì 18 ottobre 2021) Mai così vicini e uniti: Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono i protagonisti di uno scatto tenerissimo con Aurora Ramazzotti. Un’immagine pubblicata su Instagram in cui il cantante e la conduttrice svizzera sorridono insieme alla figlia durante un pranzo, fra chiacchiere e un’atmosfera distesa. Eros e Michelle Hunziker insieme per Aurora Ramazzotti Lo scatto ritrae Michelle ed Eros sorridenti e felici durante una giornata in famiglia ed è stato pubblicato dallo chef Paolo Benigni, del ristorante Patanegra di Paratico, a Brescia. Il cantante e la presentatrice sono separati ormai da anni, ma hanno mantenuto un ... Leggi su dilei (Di lunedì 18 ottobre 2021) Mai così vicini e uniti:sono i protagonisti di uno scatto tenerissimo con. Un’immagine pubblicata su Instagram in cui il cantante e la conduttrice svizzera sorridonoalla figlia durante un, fra chiacchiere e un’atmosfera distesa.perLo scatto ritraeedsorridenti e felici durante una giornata in famiglia ed è stato pubblicato dallo chef Paolo Benigni, del ristorante Patanegra di Paratico, a Brescia. Il cantante e la presentatrice sono separati ormai da anni, ma hanno mantenuto un ...

