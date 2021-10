Sampdoria, le condizioni di Quagliarella preoccupano: preallertato Caputo (Di domenica 17 ottobre 2021) Nella rifinitura in vista di Cagliari-Sampdoria Quagliarella ha avuto problemi, possibilità per Caputo È ansia in casa Sampdoria per quanto riguarda le condizioni di Fabio Quagliarella. Secondo quanto riportato dal Secolo XIX l’attaccante blucerchiato avrebbe accusato dei problemi durante la rifinitura e potrebbe non esserci contro il Cagliari. In mattinata D’Aversa prenderà la decisione su chi puntare in attacco. Non dovesse farcela Quagliarella, allora ci sarebbe spazio per Caputo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Nella rifinitura in vista di Cagliari-ha avuto problemi, possibilità perÈ ansia in casaper quanto riguarda ledi Fabio. Secondo quanto riportato dal Secolo XIX l’attaccante blucerchiato avrebbe accusato dei problemi durante la rifinitura e potrebbe non esserci contro il Cagliari. In mattinata D’Aversa prenderà la decisione su chi puntare in attacco. Non dovesse farcela, allora ci sarebbe spazio per. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

zazoomblog : Sampdoria le condizioni di Quagliarella preoccupano: preallertato Caputo - #Sampdoria #condizioni #Quagliarella - CagliariNews24 : #Sampdoria, problemi fisici per #Quagliarella: la situazione - SampNews24 : #Sampdoria, ansia per #Quagliarella: #Caputo in preallarme - clubdoria46 : #Cessione #Sampdoria, Stefano #Versace fissa le condizioni minime - Delu90Inter : @ErGeometra @Milestemplaris @FTramontana Un po' do coglionaggine di fondo indibbiamente c'è. Alla fine però, diciam… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria condizioni Samp, D'Aversa: "La partita contro il Cagliari sarà difficile. Con Gabbiadini e Verre avremo diverse alternative tattiche" Il tecnico della Sampdoria Roberto D'Aversa ha presentato così in conferenza stampa la sfida di ..."Quando c'è la pausa e ci sono i nazionali che vanno fuori non si può mai immaginare in che condizioni ...

Calcio: Mazzarri 'Progressi nel gioco e amore tifosi per cambiare rotta' "Per la difesa Walukiewicz non sarà a disposizione, vedremo le condizioni di Caceres e Godin, ... "La rosa della Sampdoria è rimasta pressoché invariata rispetto all'anno scorso, ha giocatori di grande ...

Sampdoria, problemi fisici per Quagliarella: la situazione Cagliari News 24 Le probabili formazioni di Cagliari-Sampdoria: spazio a Keita e Joao Pedro davanti A centrocampo Nández e Dalbert partono favoriti per il ruolo di quinti (con Zappa pronto a sostituire l’uruguaiano), con il trio Marin-Strootman-Deiola al centro. Attiva Ora. Come arriva il Cagliari : ...

Sampdoria, D'Aversa: «Frainteso l'incontro a Milano» SOSTA – «In questo periodo si sa che le due settimane di lavoro si possono fare solo con chi rimane a disposizione. Dobbiamo fare di tutto perché questa storia finisca È stato solo un invito a pranzo ...

Il tecnico dellaRoberto D'Aversa ha presentato così in conferenza stampa la sfida di ..."Quando c'è la pausa e ci sono i nazionali che vanno fuori non si può mai immaginare in che..."Per la difesa Walukiewicz non sarà a disposizione, vedremo ledi Caceres e Godin, ... "La rosa dellaè rimasta pressoché invariata rispetto all'anno scorso, ha giocatori di grande ...A centrocampo Nández e Dalbert partono favoriti per il ruolo di quinti (con Zappa pronto a sostituire l’uruguaiano), con il trio Marin-Strootman-Deiola al centro. Attiva Ora. Come arriva il Cagliari : ...SOSTA – «In questo periodo si sa che le due settimane di lavoro si possono fare solo con chi rimane a disposizione. Dobbiamo fare di tutto perché questa storia finisca È stato solo un invito a pranzo ...