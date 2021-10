Sampdoria | Gabbiadini | «Il campo mi è mancato Non ci fidiamo della classifica»

(Di domenica 17 ottobre 2021) Manolo, attaccante, ha commentato il ritorno indopo l’infortunio Manolo, attaccante, ha commentato il ritorno indopo l’infortunio. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. RITORNO – «Mi èmolto il, stare fuori e guardare la partita dalla tribuna e alla tv è difficile. Io sto bene, mi sono allenato bene – come tutta la squadra – e siamo pronti per fare una grandissima partita». CAGLIARI – «Al di làrosa che hanno, di grandissima qualità, hanno giocatori che presi uno ad uno ne fanno una grandissima squadra. Non ci, però ...

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Gabbiadini

: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Askildsen; Quagliarella,...allenata da Roberto D'Aversa con un 4 - 4 - 2 così schierato dal primo minuto: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Verre; Quagliarella,L'attaccante della Sampdoria, Manolo Gabbiadini, ha parlato a pochi minuti dal fischio d'inizio del match con il Cagliari ...Appuntamento per il lunch match di giornata in Sardegna. In campo Cagliari/Sampdoria. Gli isolani vogliono abbandonare l'ultimo posto in classifica, ...