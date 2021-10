Prossimo rigore? Spalletti non ha dubbi su chi lo batterà! (Di domenica 17 ottobre 2021) Nel postpartita di Napoli-Torino, il tecnico Luciano Saplletti ha parlato ai microfoni di DAZN e ha voluto chiarire la sua idea sul rigorista azzurro. Spalletti Napoli Torino "Il Prossimo rigore? Lo batterà Insigne. Quello dopo invece Lorenzo. E quello dopo ancora lo batterà il capitano". Spalletti, con la sua solita ironia, è stato molto chiaro e con queste parole ha voluto rassicurare il suo capitano. Leggi su spazionapoli (Di domenica 17 ottobre 2021) Nel postpartita di Napoli-Torino, il tecnico Luciano Saplletti ha parlato ai microfoni di DAZN e ha voluto chiarire la sua idea sul rigorista azzurro.Napoli Torino "Il? Lo batterà Insigne. Quello dopo invece Lorenzo. E quello dopo ancora lo batterà il capitano"., con la sua solita ironia, è stato molto chiaro e con queste parole ha voluto rassicurare il suo capitano.

