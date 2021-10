Porto-Milan, arbitra il tedesco Felix Brych (Di domenica 17 ottobre 2021) Sarà il tedesco Felix Brych l’arbitro della sfida tra Porto e Milan, match valido per la terza giornata della fase a gironi della Champions League. L’incontro si disputerà martedì 19 ottobre con calcio di inizio alle ore 21. Il direttore di gara avrà come assistenti i connazionali Mark Borsch e Stefan Lupp. Foto: Twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 ottobre 2021) Sarà ill’arbitro della sfida tra, match valido per la terza giornata della fase a gironi della Champions League. L’incontro si disputerà martedì 19 ottobre con calcio di inizio alle ore 21. Il direttore di gara avrà come assistenti i connazionali Mark Borsch e Stefan Lupp. Foto: Twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Gazzetta_it : Ibrahimovic, l'attesa si prolunga: Pioli non lo avrà nemmeno in panchina per #MilanVerona - CORNERNEWS24 : #Calcio - Champions: olandese Makkelie arbitro di Inter-Sheriff Tiraspol Porto Milan affidata al tedesco Brych - NicoxSick : in trepitante attesa per milan porto - PianetaMilan : #PortoMilan, arbitrerà il tedesco #Brych | @ChampionsLeague #News - #UCL #ChampionsLeague #Champions @acmilan… - cavvicca : @ShonaRiver Ti porto fuori per un aperitivo, 24/24 in Milan ?? -