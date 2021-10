Osimhen: «Il gol più importante della mia carriera, era importante vincere davanti ai tifosi» (Di domenica 17 ottobre 2021) Dopo la vittoria sul Torino al Maradona, ai microfoni di Dazn l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen. «Era importante vincere per tutti noi, un’atmosfera incredibile sentire il calore dei tifosi, meritavamo di vincere per le statistiche e il tenore delle nostre partite» Mentre saltavi per andare a prendere il pallone per segnare, che pensavi? «Non è facile questo campionato, dobbiamo continuare così, non dobbiamo fermarci. Ho visto che la palla stava arrivando e che dovevo anticipare perché poteva essere un’opportunità». I compagni dalla panchina ti hanno invitato alla calma, eri nervoso. «E’ importante che i miei compagni mi parlino dalla panchina, ero nervoso perché gli avversari continuavano a spingermi e pressare, è ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 ottobre 2021) Dopo la vittoria sul Torino al Maradona, ai microfoni di Dazn l’attaccante del Napoli, Victor. «Eraper tutti noi, un’atmosfera incredibile sentire il calore dei, meritavamo diper le statistiche e il tenore delle nostre partite» Mentre saltavi per andare a prendere il pallone per segnare, che pensavi? «Non è facile questo campionato, dobbiamo continuare così, non dobbiamo fermarci. Ho visto che la palla stava arrivando e che dovevo anticipare perché poteva essere un’opportunità». I compagni dalla panchina ti hanno invitato alla calma, eri nervoso. «E’che i miei compagni mi parlino dalla panchina, ero nervoso perché gli avversari continuavano a spingermi e pressare, è ...

