“Non è stato il papà a fare fuoco…” Viola | morta a 15 anni da un colpo di fucile La terribile verità viene a galla

San Felice del Benaco, proseguono le indagini sulla tragedia che ha strappato via la vita a Viola, 15 anni. Una notizia che ha sconvolto un'intera comunità quella della morte della studentessa del liceo linguistico Medi di Salò. Erano circa le 17.30 quando il colpo è partito dall'arma, che era legalmente detenuta da Roberto Balzaretti, e ha raggiunto la ragazza, che è morta poco dopo. Si sarebbe trattato di un incidente. Purtroppo la pallottola ha colpito al petto della figlia 15enne di Roberto Balzaretti, 57 anni, medico legale ed ex assessore comunale con delega ai servizi sociali per i comuni della Valtenesi. Stando a una prima ricostruzione, l'uomo era in casa con la moglie e i due figli, Viola e Giacomo, quando improvvisamente è partito uno sparo.

