McGregor aggredisce Facchinetti | Potevo morire

(Di domenica 17 ottobre 2021) Serata da incubo per Francesco, invitato a conoscere il campione di arti marziali miste Conor. Dopo una lunga chiacchierata, senza un apparente motivo il campione gli ha scagliato un pugno in faccia, che lo ha ferito al labbro provocandogli anche un'emorragia al naso

Doveva essere una festa e invece si è trasformato in un incubo l'incontro tra Francesco Facchinetti e Conor McGregor, lottatore MMA. Doveva essere una serata speciale, una serata tranquilla e felice: Francesco Facchinetti era stato invitato per incontrare un atleta di cui, fino a prima di ieri sera, era fan, McGregor.