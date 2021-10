Il fondatore delle Br? Oggi | a Milano la vergogna su cui la sinistra che urla al fascismo non dice una parola

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 ottobre 2021) Per lal'allarme democratico esiste solo quando si parla dio presunto tale.pomeriggio aè in programma la presentazione dell'ultimo libro di Renato Curcio, uno dei fondatoriBrigate Rosse, dal titolo "Identità cibernetiche". Eppure nessun benpensante disi è scandalizzato per la presenza del terrorista rosso, condannato a 30 anni di prigione (poi ridotti a 24) per concorso morale in omicidio volontario nella morte di due militanti missini. Il doppiopesismo dellae degli ambienti ad essa attigui è nota, ma in questo preciso momento storico stride ancora di più. Da una settimana, infatti, è in atto una vera e propria caccia alle streghe contro editori e autori ritenuti di destra (e quindi, per la ...