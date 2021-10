Green pass, il nodo del commercio: a Napoli 8mila operatori non vaccinati (Di domenica 17 ottobre 2021) La reticenza al vaccino costa cara. Sono ottomila nell?area metropolitana di Napoli - secondo le stime di Confesercenti - i dipendenti di pubblici esercizi e negozi non ancora vaccinati. Un... Leggi su ilmattino (Di domenica 17 ottobre 2021) La reticenza al vaccino costa cara. Sono ottomila nell?area metropolitana di- secondo le stime di Confesercenti - i dipendenti di pubblici esercizi e negozi non ancora. Un...

Advertising

RobertoBurioni : Considerato che ieri c’è stato un aumento dei certificati di malattia del 23% possiamo affermare che molti dei comb… - borghi_claudio : Torno a ripetere la domanda anche ai pro green pass. Adesso abbiamo il green pass anche per andare in bagno e quind… - ladyonorato : A #Messina oltre a protestare contro il #greenpass si ricorda la morte per il vaccino dell’infermiere Antonio Mondo… - paoloferrarelli : RT @AlessandroFusi9: I tifosi del green pass sanno, spero, che l'Italia è diventata lo zimbello della nazioni civilizzate dove nessuno ha p… - civitas_europea : @titzbiltz @iannetts70 In Germania non è richiesto il green pass per poter lavorare, se ha notizie diverse da quell… -