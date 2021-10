Chi è Eunice Newton Foote? La scienziata dimenticata dalla storia

(Di domenica 17 ottobre 2021)è stata la primaa capire la causa del riscaldamento globale. Nessuno, però, ne ha mai parlato per 150 anni. Il motivo? L’essere donna. Pensare che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Chi Eunice

Marie Claire

Eccosono, secondo noi, i villain più sinistri, inquietanti e perversi della saga televisiva di ... della manipolatrice Suor Jude e o della diabolica Suor Mary, la figura che ricordiamo è ...Paola Egonu:è, età, carriera Paola Egonu è nata a Cittadella il 18 dicembre del 1998 ed è una ... mentre la madreera infermiera. Paola Egonu ha iniziato a muovere i primi passi nella ...Dimenticata per più di 150 anni, questa scienziata è stata la prima a ipotizzare le basi per l'attuale comprensione dell'effetto serra.Di Eunice Newton Foote non esiste nemmeno una fotografia, eppure è stata la prima nel 1856 a prevedere la nostra crisi climatica ...