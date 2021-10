Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli gela Morgan: “Da 10 anni aspetto una tua chiamata”. Lui replica così e parte il botta e risposta (Di domenica 17 ottobre 2021) Tra i ballerini più attesi della nuova edizione di Ballando con le Stelle vi era sicuramente Morgan. Nella puntata d’esordio dello storico dance show di Rai 1 andata in onda ieri 16 ottobre, il cantautore milanese ha sorpreso i giudici con la prima performance di ballo accanto ad Alessandra Tripoli. Al termine dell’esibizione, puntuale come un orologio svizzero è arrivato anche il parere di Selvaggia Lucarelli con cui, anni e anni fa, Morgan ebbe una relazione. “Arriva la cattiveria“, ha esordito lui. Allora la giornalista: “Io la cattiveria? Sto ancora aspettando che mi richiami da 10 anni“. A quel punto lui si è dovuto correggere: “No dai non è la cattiveria allora, diciamo l’intelligenza”. Lucarelli poi ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Tra i ballerini più attesi della nuova edizione dicon levi era sicuramente. Nella puntata d’esordio dello storico dance show di Rai 1 andata in onda ieri 16 ottobre, il cantautore milanese ha sorpreso i giudici con la prima performance di ballo accanto ad Alessandra Tripoli. Al termine dell’esibizione, puntuale come un orologio svizzero è arrivato anche il parere dicon cui,fa,ebbe una relazione. “Arriva la cattiveria“, ha esordito lui. Allora la giornalista: “Io la cattiveria? Sto ancora aspettando che mi richiami da 10“. A quel punto lui si è dovuto correggere: “No dai non è la cattiveria allora, diciamo l’intelligenza”.poi ha ...

Advertising

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @SabrinaSalerno e @samuel_peron vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : .@mietta_official e @MaykelFonts76 hanno infuocato la pista con la loro Bachata???? #BallandoConLeStelle… - Reality_House : Il sondaggio di #RealityHouse di #BallandoConLeStelle! Vota il tuo preferito ???? - ParliamoDiNews : Ballando con le Stelle, Pippo Baudo in studio? Ma... che amarezza: come è andata a finire – Libero Quotidiano… -