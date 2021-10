Vaccini e mortalità | una ragione in più per protestare?

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 16 ottobre 2021) di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi Perché il governo italiano forza i cittadini a farsi iniettare questi, minacciandoli di rimanere senza stipendio se ili proteggono da una malattia letale? Milioni di persone adulte sono così ottuse o fanatiche o cieche da volere a tutti i costi rischiare di morire? Noi ad esempio che scriviamo qui, abbiamo a cuore la nostra salute come chiunque altro, ma non intendiamo fare queste iniezioni perché, come abbiamo scritto e documentato in dozzine di articoli e interventi (e ora in un libro di prossima uscita), le riteniamo pericolose per la nostra salute. Contrariamente a quello che scrivono i giornali, ci siamo resi conto che esiste un rischio concreto di non risvegliarsi o di subire danni gravi. Ogni giorno persone in ottima salute e anche molto giovani vengono trovate morte per malori improvvisi e ...