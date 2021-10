Ultime Notizie Roma del 16-10-2021 ore 14:10 (Di sabato 16 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio attesa per la manifestazione unitaria dei sindacati dopo l’aggressione squadrista di sabato nella sede della CGIL da parte di esponenti di Forza Nuova attivisti No no i fascismi alla violenza sia lavoro la sicurezza e diritti sono le parole d’ordine della giornata per la manifestazione sono attesi a Roma 10mila manifestanti in corteo che partirà dal esquilino e 50.000 a Piazza San Giovanni La piazza non è una qualunque Melo uovo simbolo delle grandi manifestazioni fanno sapere i sindacati il 16 ottobre del 1943 1022 tra uomini donne bambini vennero deportati dal ghetto ebraico di Roma dalla piena di fascista sopravvissero solo in 16 ricordare questo errore il momento più basso della Storia d’Italia un dovere di ogni italiano mai più ... Leggi su romadailynews (Di sabato 16 ottobre 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio attesa per la manifestazione unitaria dei sindacati dopo l’aggressione squadrista di sabato nella sede della CGIL da parte di esponenti di Forza Nuova attivisti No no i fascismi alla violenza sia lavoro la sicurezza e diritti sono le parole d’ordine della giornata per la manifestazione sono attesi a10mila manifestanti in corteo che partirà dal esquilino e 50.000 a Piazza San Giovanni La piazza non è una qualunque Melo uovo simbolo delle grandi manifestazioni fanno sapere i sindacati il 16 ottobre del 1943 1022 tra uomini donne bambini vennero deportati dal ghetto ebraico didalla piena di fascista sopravvissero solo in 16 ricordare questo errore il momento più basso della Storia d’Italia un dovere di ogni italiano mai più ...

Advertising

fanpage : Entrambi non vaccinati - napolipiucom : Napoli-Torino, Petagna recupera. Ospina e lozano sono rientrati.Tre giocatori sono out: L eultimissime… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 16-10-2021 ore 14:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - corgiallorosso : #Allegri: “#Dybala out, da valutare #Morata. #Mourinho? Nessun rapporto” - meteoredit : Previsione di #pioggia e #neve nei prossimi giorni: fine settimana tranquillo in Italia. ?? Le ultime notizie meteo… -