Stella Morris | compagna di Assange | La Cia voleva uccidere Julian

(Di sabato 16 ottobre 2021) ?È nel carcere più duro del Regno Unito: la prigione di Belmarsh. Il suo caso è particolarmente pericoloso, perché è la trasformazione in caso giudiziario di un conflitto politico, ma è rinviato a giudizio per avere pubblicato documenti e aver comunicato con fonti giornalistiche.è stato incriminato per aver ricevuto e pubblicato dal suolo europeo documenti segreti che il governo degli Stati Uniti non vuole vedere pubblicati. Se riconosciuto colpevole, rischia 175 anni di prigione”. A dirloMoris,del fondatore di Wikileaks, in un’intervista a Roberto Saviano pubblicata sul Corriere della Sera. “Dopo cheè stato arrestato nel 2019, alcuni informatori si sono fatti avanti per denunciare come l’azienda di security (la Uc Global), che doveva ...