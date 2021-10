Spalletti | “Meret giocherà perché merita Recuperati Mertens | Demme e Lobotka Ghoulam non pronto”

Advertising

NCN_it : SPALLETTI: “MERET O OSPINA, IL PROBLEMA NON C’È, GIOCA ALEX PERCHÉ SE LO MERITA; NAPOLI-VERONA? TEMPO PERSO…”… - SeEarn : SPALLETTI: “MERET O OSPINA, IL PROBLEMA NON C’È, GIOCA ALEX PERCHÉ SE LO MERITA; NAPOLI-VERONA? TEMPO PERSO…”… - Spazio_Napoli : Gli chiedono di Meret: Spalletti sbotta in conferenza stampa - allgoalsnapoli : VIDEO - Spalletti: 'Siete spaventatori, parlate solo di Insigne. Torino primo per falli e recuperi, voglio lotta! M… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: PRESS CONFERENCE - Napoli, Spalletti: 'Mertens sta bene, vogliamo restare in vetta, Ospina? Nessun tormentone con Meret… -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti Meret

LA FORMAZIONEsceglierà la migliore possibile. Non ha il dubbio neanche in porta. ...deve giocare perché lo merita, non per il viaggio lungo del compagno di squadra. E' importante avere ...ha tre assenti sicuri: Manolas, Malcuit e Ounas ma ha recuperato Petagna. Tra i pali il tecnico sceglieal posto di Ospina reduce dai voli transoceanici e che andrà in panchina, in ...NAPOLI - Un primato da difendere. Che non va considerato una sorpresa. Il Napoli non deve dimostrare nulla. Luciano Spalletti mette subito in chiaro il discorso alla vigilia della sfida di domani al..Luciano Spalletti parla alla vigilia di Napoli-Torino: “Non dovremo lottare meno di loro. Meret? Non gioca perché Ospina è tornato in ritardo”.