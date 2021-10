Simone Inzaghi: “La nostra migliore partita. Sull’1-0 abbiamo gestito male” (Di sabato 16 ottobre 2021) Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il ko dell’Olimpico contro la Lazio: “abbiamo fatto secondo me la nostra migliore partita. E’ certo che, avanti 1-0, abbiamo avuto tante situazioni dove abbiamo gestito male l’ultimo passaggio. Poi abbiamo preso gol su corner che non possiamo concedere e abbiamo fatto rientrare la Lazio in partita. E’ una sconfitta che non ci voleva”. Foto: sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 ottobre 2021), tecnico dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il ko dell’Olimpico contro la Lazio: “fatto secondo me la. E’ certo che, avanti 1-0,avuto tante situazioni dovel’ultimo passaggio. Poipreso gol su corner che non possiamo concedere efatto rientrare la Lazio in. E’ una sconfitta che non ci voleva”. Foto: sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

