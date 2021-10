Se il “picco” di contagi non fa più paura: cosa ci insegna il Regno Unito (Di sabato 16 ottobre 2021) Tornano a salire i nuovi casi di Covid nel Regno Unito. Nel Paese che in Europa è tornato alla normalità per primo, i bollettini hanno registrato un’impennata di infezioni. I dati relativi al 14 ottobre parlano di 45.066 contagi giornalieri, il numero più alto dallo scorso 20 luglio (46.558). Il picco ha subito generato allarmismi: InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 16 ottobre 2021) Tornano a salire i nuovi casi di Covid nel. Nel Paese che in Europa è tornato alla normalità per primo, i bollettini hanno registrato un’impennata di infezioni. I dati relativi al 14 ottobre parlano di 45.066giornalieri, il numero più alto dallo scorso 20 luglio (46.558). Ilha subito generato allarmismi: InsideOver.

