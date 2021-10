Roma | incidente in via Ostiense | muore ragazzo dopo scontro tra auto e bus Atac

Advertising

LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Tangenziale est ?????? code tra Salaria e Tor di Quinto > Stadio #Luceverde #Lazio - qnazionale : Roma, incidente stradale, frontale all'alba tra bus di linea e auto: muore 28enne - infoitinterno : Incidente a Roma, scontro tra auto e bus in via Ostiense: un morto - er_GRA : RT @LuceverdeRoma: ??? #Roma #incidente - Raccordo Anulare ?????? code tra Centrale del Latte e Bufalotta > esterna #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Raccordo Anulare ?????? code tra Centrale del Latte e Bufalotta > esterna #Luceverde #Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Roma incidente

mortale nella notte in via Ostiense a. A perdere la vita un uomo di 28 anni alla guida di una Nissan Qashqai, che si è scontrata frontalmente con un bus della linea 017 della RomaTpl ...Read More Flash, scontro frontale bus - auto in via Ostiense: muore 28enne 16 Ottobre 2021mortale nella notte in via Ostiense a. A perdere la vita un uomo di 28 anni alla guida...Incidente tra autobus e vettura alle porte della capitale: in corso le indagini per chiarire la dinamica dei fatti ...Erme, 40 anni, è morto nella mattinata. Ieri sera era deceduto l'amico Luigi Antonucci. Viaggiavano in sella alla moto coinvolta nello schianto nei pressi delle Quattro strade ...