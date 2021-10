Milan | altra tegola per i rossoneri! Esce un calciatore per infortunio

(Di sabato 16 ottobre 2021) Per ille notizie negative, in questo periodo, non si fermano mai. Dopo la positività al Covid di Hernandez e Diaz, c’è un problema fisico per Rebic. Ilcroato ha lasciato anzitempo il campo durante il match traed Hellas Verona. Al 36? minuto è subentrato Leao al posto di Rebic. Un’bruttaper i rossoneri che nel frattempo si trovano sotto di due reti contro gli scaligeri. I tempi di recupero dell’attaccante rossonero sono ancora da stabilire. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

Antcom84 : Milan peggiore della stagione, ma altra decisione scandalosa contro di noi, davvero inspiegabile vedere ste cose co… - MaxyAlbino : ?? #MilanVerona, si fa male anche #Rebic. Altra perdita pesante del #Milan. - maxnegri73 : @Vatenerazzurro1 Non sono d'accordo. Siamo solo al 8 giornata. Ricordo soltanto che lo scorso anno, alla stessa gio… - 17_Peppe : Se nemmeno il Milan vince stasera significa che domani le squadre di Torino faranno 2 grandi risultati. Una si pren… - roomboooo : Il Milan ha talmente tanti giocatori fuori che cerca di camuffarsi in un'altra squadra, cambiando pure maglietta. #MilanVerona -

Ultime Notizie dalla rete : Milan altra

APPROFONDIMENTI L'ALLARME, Brahim Diaz positivo al Covid:tegola per Pioli SERIE Ain emergenza contro il Verona. Pioli: 'Ibrahimovic?... SERIE A- Verona, probabili ...APPROFONDIMENTI L'ALLARME, Brahim Diaz positivo al Covid:tegola per Pioli SERIE Ain emergenza contro il Verona. Pioli: 'Ibrahimovic?... SERIE A- Verona, probabili ...Il Milan pensa già al mercato di Gennaio. Due idee balzano alla mente di Paolo Maldini. Il direttore dell'area tecnica, infatti, è diviso tra la pista italiana ed a quella che porta ad un giocatore de ...Altra tegola per Stefano Pioli. Nel match tra Milan ed Hellas Verona, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2021/2022, Ante Rebic ha chiesto il cambio per un problema che sembra ess ...