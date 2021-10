Manuela Arcuri | chi è il marito Giovanni Di Gianfrancesco | “Mi ha resa felice”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 16 ottobre 2021)Diè ildella bellissima e sensuale modella e attrice. Un matrimonio di puro amore e passione con le nozze celebrate in segreto il 30 aprile 2013 in America, a Las Vegas. Veramente una meravigliosa love story quella della coppia, iniziata nel 2010 con una straordinaria complicità tra i due. Affascinante come un divo, ildella bellissima showgirl è nato a Monterotondo, in provincia di Roma, non appartiene al mondo dello spettacolo e non ama apparire sotto i riflettori. Volevamo fare una cosa in gran segreto, solo mia e di. Non lo abbiamo detto a nessuno, lo sapeva solo la famiglia. A Las Vegas basta andare in comune, organizzarsi con il fotografo e scegliere il tipo di matrimonio. Mattia è la cosa più bella ...