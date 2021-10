«L’Italia e l’Europa ci aiutino: portateci via dalla Libia» (Di sabato 16 ottobre 2021) Migliaia di rifugiati sono accampati da due settimane davanti alla sede Unhcr di Tripoli, dove non si era mai vista una protesta simile. Sono soprattutto eritrei, somali, etiopi e sudanesi, nazionalità a cui quasi sempre viene riconosciuto l’asilo politico. «In Libia siamo in pericolo, chiediamo il trasferimento in un paese sicuro», afferma Kosofo, 29enne nato in Sudan ma da cinque anni in Libia. Il nome è di fantasia: il ragazzo teme ritorsioni, è molto attivo nella protesta e fa parte … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 16 ottobre 2021) Migliaia di rifugiati sono accampati da due settimane davanti alla sede Unhcr di Tripoli, dove non si era mai vista una protesta simile. Sono soprattutto eritrei, somali, etiopi e sudanesi, nazionalità a cui quasi sempre viene riconosciuto l’asilo politico. «Insiamo in pericolo, chiediamo il trasferimento in un paese sicuro», afferma Kosofo, 29enne nato in Sudan ma da cinque anni in. Il nome è di fantasia: il ragazzo teme ritorsioni, è molto attivo nella protesta e fa parte … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

