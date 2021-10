La Lazio vince tra mille polemiche, Inter ko 3-1 (Di sabato 16 ottobre 2021) AGI - La Lazio vince in rimonta il big match contro l'Inter, trovando un successo pesantissimo dopo il brutto ko di Bologna. All'Olimpico finisce 3-1 grazie alle reti di Immobile, Felipe Anderson e Milinkovic, che rendono inutile il momentaneo vantaggio di Perisic. Tante le polemiche da parte della squadra dell'ex Inzaghi, che recrimina per un gesto di mancata ‘sportività' in occasione del secondo gol laziale: i biancocelesti sono arrivati a segnare con Dimarco a terra dolorante, facendo scaturire vivaci proteste dei nerazzurri con tanto di rissa accennata e continuata anche nel post partita. Primo ko in campionato per l'Inter, quarta vittoria invece per la Lazio che sale a 14 punti in classifica. Buoni ritmi e tanta vivacità nelle primissime battute di gara, con i nerazzurri che si ... Leggi su agi (Di sabato 16 ottobre 2021) AGI - Lain rimonta il big match contro l', trovando un successo pesantissimo dopo il brutto ko di Bologna. All'Olimpico finisce 3-1 grazie alle reti di Immobile, Felipe Anderson e Milinkovic, che rendono inutile il momentaneo vantaggio di Perisic. Tante leda parte della squadra dell'ex Inzaghi, che recrimina per un gesto di mancata ‘sportività' in occasione del secondo gol laziale: i biancocelesti sono arrivati a segnare con Dimarco a terra dolorante, facendo scaturire vivaci proteste dei nerazzurri con tanto di rissa accennata e continuata anche nel post partita. Primo ko in campionato per l', quarta vittoria invece per lache sale a 14 punti in classifica. Buoni ritmi e tanta vivacità nelle primissime battute di gara, con i nerazzurri che si ...

