Juventus | parla l’ex DG Moggi | “Bianconeri in completa autostima per la partita con la Roma”

(Di sabato 16 ottobre 2021) Con l’8a giornata di Serie A alle porte, il controverso ex Direttore Generale della, Lucianoha presentato, sul quotidiano Libero, i match che vedranno impegnate le big del campionato, come la Vecchia Signora, di scena domenica sera all’Allianz Stadium di Torino contro ladell’acerrimo nemico José Mourinho. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Lucca: “A fifa scelgo i, ma Ibra è il mio idolo” Queste le sue parole, riprese da TuttoJuve.com: “Tenendo presente che fino alla prossima sosta ben sette gare attendono le squadre di vertice in soli 22 giorni, sarà questo un momento importante per valutare le varie rose, se idonee qualitativamente e numericamente a sostenere questi tour de force. Se il Napoli, onorando il pronostico che lo vede favorito, riuscirà a battere ...

Advertising

clubdoria46 : #Juventus, #Allegri parla della fine dell'amore con #Ambra - Seby_Sarno_ : #Lucca, attaccante del #Pisa e obbiettivo del #Milan parla così in conferenza : “Mi ispiro a #Ibrahimovic. È il mig… - Calciopuntgoal : JUVENTUS,NEDVED PARLA DELL’ULTIMO BIENNIO MA RICORDA LE VITTORIE DEL DECENNIO AL SALONE D’ORO - SergVessicchio : JUVENTUS,NEDVED PARLA DELL’ULTIMO BIENNIO MA RICORDA LE VITTORIE DEL DECENNIO AL SALONE D’ORO - CalcioWeb : #LorenzoLucca è un attaccante di grande prospettiva: il calciatore parla del futuro -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus parla

E'- Roma e in passato era Manchester - Juve. Mi farà piacere salutarlo prima della ... Oggi sidi tanto di rispetto, ma quella volta non è accaduto...". tutte le notizie di allegri ...Commenta per primo Pitro Vierchowod , ex difensore die Roma , tra le altre,a New Sound Level 90fm , nel programma Il Diabolico e il Divino : 'La squadra più forte dove ho giocato è stata la Roma del 1982, perché c'erano tutti grandissimi ...Non è mai una sfida come tante quella che domenica sera metterà di fronte la Juventus di Max Allegri e la Roma di Josè Mourinho.Marco Amelia, ex portiere, ha parlato ai canali ufficiali della Roma in vista del match di domani contro la Juventus. Le sue parole: " Allegri? All’epoca era ancora un tecnico emergente. Veniva dal Ca ...