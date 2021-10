Green pass: Trieste, prosegue protesta ma attività regolare (Di sabato 16 ottobre 2021) A 24 ore di distanza dall'inizio della protesta contro il Green pass i portuali continuano a presidiare il varco 4 dello scalo di Trieste ma lasciano libero l' accesso. Una trentina di lavoratori sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 16 ottobre 2021) A 24 ore di distanza dall'inizio dellacontro ili portuali continuano a presidiare il varco 4 dello scalo dima lasciano libero l' accesso. Una trentina di lavoratori sono ...

