Fedez compie 32 anni e festeggia con... le querele

Advertising

CorrNazionale : #Fedez compie 32 anni: il regalo di #ChiaraFerragni è una torta a tema querele. Il rapper festeggia ironizzando sul… - infoitcultura : Fedez compie 32 anni: i pazzi regali di Chiara Ferragni e Amazon - infoitcultura : Fedez compie 32 anni: il regalo di Chiara Ferragni è una collana personalizzata - txzorzi : auguri anche a colui che compie gli anni il mio stesso giorno comunque, you’re a beautiful person fede?????? #fedez… - infoitcultura : Fedez compie 32 anni: la torta ironica e i romantici auguri di Chiara Ferragni -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez compie

Mille di queste querele', scrivesui social postando le foto della sua torta di compleanno, decorata con buste verdi, dita puntate e il martelletto che usano i giudici. Non mancano la foto di ...Una torta a tema querele per i 32 anni di. Il regalo di Chiara Ferragni al marito . Il rapper32 anni e la moglie Chiara Ferragni fa un altro e stravagante, nonché ironico, regalo alla sua pazza metà… tutta da gustare! Non ...Torta a tema tribunale per il party in famiglia, mentre per la cena al ristorante Chiara Ferragni lo stupisce con un look super sexy ...Un alterco simile a quelli che avvengono in tutte le famiglie, hanno puntualizzato Fedez e Chiara Per l’occasione, la moglie Chiara Ferragni ha fatto preparare una torta da “querela”. Prima dell’arriv ...