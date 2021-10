Covid in Campania, oggi 340 positivi e un morto: l'indice di contagio risale all'1,47% ma calano i ricoveri (Di sabato 16 ottobre 2021) Aumentano i nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 340 positivi su 23.124 tamponi... Leggi su ilmattino (Di sabato 16 ottobre 2021) Aumentano i nuovie cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus in. Numeri alla mano,il virus fa registrare 340su 23.124 tamponi...

