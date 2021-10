Can Yaman e Palermo: amore a prima vista (Di sabato 16 ottobre 2021) L’attore turco è a Palermo per le riprese di Viola come il mare e da quando è arrivato riceve attestati di affetto e di stima dai fans Dall’inizio di ottobre Can Yaman è a Palermo per girare la nuova serie Viola come il mare, basata sul libro di Simona Tanzini. Un nuovo progetto importante per l’attore turco che lo vedrà recitare per la prima volta in italiano tra Roma e Palermo. Inoltre, sul set vi è anche Francesca Chillemi che veste i panni di Viola, la protagonista. Can Yaman, invece, interpreta Francesco Demir, un poliziotto con una personalità particolare che piace molto all’attore. In questi giorni a Palermo, Can Yaman ha ricevuto un’accoglienza senza pari. Affetto, calore e stima per l’attore turco che ricambia ogni volta che può con immensa ... Leggi su 361magazine (Di sabato 16 ottobre 2021) L’attore turco è aper le riprese di Viola come il mare e da quando è arrivato riceve attestati di affetto e di stima dai fans Dall’inizio di ottobre Canè aper girare la nuova serie Viola come il mare, basata sul libro di Simona Tanzini. Un nuovo progetto importante per l’attore turco che lo vedrà recitare per lavolta in italiano tra Roma e. Inoltre, sul set vi è anche Francesca Chillemi che veste i panni di Viola, la protagonista. Can, invece, interpreta Francesco Demir, un poliziotto con una personalità particolare che piace molto all’attore. In questi giorni a, Canha ricevuto un’accoglienza senza pari. Affetto, calore e stima per l’attore turco che ricambia ogni volta che può con immensa ...

