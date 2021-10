Allegri e Mourinho, così uguali e così distanti (Di sabato 16 ottobre 2021) Se esistesse un’immagine ideale per essere allenatori, sarebbe certamente quella di Mourinho e Allegri. Ma guardateli, così perfettamente a loro agio, nell’agitar le mani indicando una strada, metterle in tasca quando la strada è dritta, dispensare sorrisi ammiccanti a chi se li merita, la buona critica, o ghigni di sfida a quelli che si avventurano in plateali censure. Guardateli sinceramente belli con o senza capelli, petto in fuori, testa alta. Potrebbero fare cinema, con il vestito dell’attore principale, non un eroe e nemmeno un santo, ma un peccatore sincero, di quelli per cui fai il tifo tu, ragazzo pieno di timori, di complessi, di frustrazioni, un attimo dopo averne percepito la naturale inclinazione a vivere la vita respirando tutta l’aria che c’è. Esattamente uguali in questo modo assoluto ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 16 ottobre 2021) Se esistesse un’immagine ideale per essere allenatori, sarebbe certamente quella di. Ma guardateli,perfettamente a loro agio, nell’agitar le mani indicando una strada, metterle in tasca quando la strada è dritta, dispensare sorrisi ammiccanti a chi se li merita, la buona critica, o ghigni di sfida a quelli che si avventurano in plateali censure. Guardateli sinceramente belli con o senza capelli, petto in fuori, testa alta. Potrebbero fare cinema, con il vestito dell’attore principale, non un eroe e nemmeno un santo, ma un peccatore sincero, di quelli per cui fai il tifo tu, ragazzo pieno di timori, di complessi, di frustrazioni, un attimo dopo averne percepito la naturale inclinazione a vivere la vita respirando tutta l’aria che c’è. Esattamentein questo modo assoluto ...

Ultime Notizie dalla rete : Allegri Mourinho Juventus, novità possibili nella formazione anti - Roma: le ultime ...della vigilia del match che domenica sera la vedrà protagonista contro la Roma di Josè Mourinho. ... Allegri deve fare i conti con la stanchezza di alcuni suoi uomini, che durante la sosta non hanno ...

La Juve punta su Chiesa, Shomurodov per la Roma Le alternative di Allegri e Mourinho Chiesa , domani contro la Roma , potrebbe agire da centravanti puro, con Federico Bernareschi alle sue spalle e Weston McKennie a sinistra, al posto di Rabiot. ...

Amelia: "Mourinho ti entra nella testa, Allegri un pragmatico" AS Roma Allegri e Mourinho, così uguali e così distanti José e Max sono molto vicini, si toccano, gemelli siamesi, nell’apparire sicuri, a tratti arroganti, decisi e maturi, ma si allontanano in quanto ad esperienze, viaggi e conoscenze ...

Juventus, Allegri sorride: contro la Roma ci saranno i sudamericani Juventus-Roma sarà il big match domenicale dell'ottava giornata di andata, tante assenze ma anche molte conferme per lo juventino Allegri che ritrova i sudamericani ...

