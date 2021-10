Afef si è sposata, le nozze in Costa Azzura con Alessandro dal Bono (Di sabato 16 ottobre 2021) Afef Jnifen si è sposata con l’imprenditore milanese Alessandro dal Bono. Il matrimonio si è tenuto a Saint Tropez in Costa Azzurra, come ha comunicato l’ex modella pubblicando su Instagram una foto che la ritrae con suo marito. Le nozze si sarebbero dovute celebrare già nel 2019, ma sono state più di una volta rimandate. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 16 ottobre 2021)Jnifen si ècon l’imprenditore milanesedal. Il matrimonio si è tenuto a Saint Tropez inAzzurra, come ha comunicato l’ex modella pubblicando su Instagram una foto che la ritrae con suo marito. Lesi sarebbero dovute celebrare già nel 2019, ma sono state più di una volta rimandate. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

andreastoolbox : Afef si è sposata, le nozze in Costa Azzura con Alessandro dal Bono - fanpage : Afef e Alessandro Del Bono si sono sposati! - Italia_Notizie : Afef si è sposata: nozze con Alessandro del Bono in Costa Azzurra - ModaCorriere : Afef si è sposata: nozze con Alessandro del Bono in Costa Azzurra - _DAGOSPIA_ : AFEF FA QUATERNA! OGGI A SAINT TROPEZ, SI E' SPOSATA CON ALESSANDRO DEL BONO -