Xbox Series X|S: alte vendite in Giappone (Di venerdì 15 ottobre 2021) La nuova generazione di console Xbox Series XS, marchiata Microsoft, continua a registrare buoni dati di vendita conquistando anche parte del mercato Giapponese. Xbox Series XS – Unità vendute e traguardi Microsoft ha speso molto nella progettazione della nuova generazione di Console e si cominciano a vedere i primi risultati. Nonostante la crisi del mercato, che comporta una minore disponibilità di pezzi per i produttori, Xbox Series XS supera le 100.000 unità vendute in Giappone. Tale cifra, paragonata alle vecchie generazioni, segna un nuovo traguardo di Microsoft anche in una regione geografica dove Sony, con il marchio Playstation, possedeva quasi interamente il mercato. Xbox Series XS supera ampiamente i ... Leggi su windowsinsiders (Di venerdì 15 ottobre 2021) La nuova generazione di consoleXS, marchiata Microsoft, continua a registrare buoni dati di vendita conquistando anche parte del mercatose.XS – Unità vendute e traguardi Microsoft ha speso molto nella progettazione della nuova generazione di Console e si cominciano a vedere i primi risultati. Nonostante la crisi del mercato, che comporta una minore disponibilità di pezzi per i produttori,XS supera le 100.000 unità vendute in. Tale cifra, paragonata alle vecchie generazioni, segna un nuovo traguardo di Microsoft anche in una regione geografica dove Sony, con il marchio Playstation, possedeva quasi interamente il mercato.XS supera ampiamente i ...

videogamedeals : Pre-Order: Series X Halo Edition $549.99 via Microsoft Store. - GamingTalker : Dying Light, un aggiornamento next-gen per PS5 e Xbox Series X/S è in sviluppo - infoitscienza : FIFA vuole 1 miliardo di dollari da EA Sports per rinnovare la licenza - News Google Stadia, Playstation 4, Playsta… - GLiteVideogames : #Xbox Series S/X ha venduto il quadruplo più veloce di Xbox One in Giappone - Gamereactor Italia… - VideoGamersITA : Ultimo giorno per acquistare Xbox Series S in bundle con FIFA 22 in offerta a 299,99 Euro - IGN Italia -