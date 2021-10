Punta al rialzo la performance dei mercati europei

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari, con il FTSE MIB che mette a segno la stessapositiva del Vecchio Continente. Sul fronte macroeconomico, l’Istat ha rivisto l’inflazione di settembre al +2,5% annuo, ai massimi da novembre 2012; l’Eurostat ha registrato un surplus della bilancia commerciale per l’eurozona in netto calo ad agosto. L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09%. Lieve calo dell’oro, che scende a 1.783,2 dollari l’oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,74%. Torna a salire lo spread, attestandosi a +105 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,88%. Tra le principali Borse europee resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,26%, ...