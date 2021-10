Post-elezioni in Germania: Spd, accordo sul governo con Verdi-Liberali (Di venerdì 15 ottobre 2021) "Ci siamo accordati su un documento sulla base del quale è possibile costruire un governo": lo ha detto il candidato alla cancelleria dell' Spd Olaf Scholz , annunciando l'accordo tra i partiti per fare... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 15 ottobre 2021) "Ci siamo accordati su un documento sulla base del quale è possibile costruire un": lo ha detto il candidato alla cancelleria dell' Spd Olaf Scholz , annunciando l'tra i partiti per fare...

