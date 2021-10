Ogm | regole Ue sotto attacco

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Con una nuova mossa pericolosa, la Commissione Europea sta cercando di indebolire i regolamenti dell’UE sugli organismi geneticamente modificati (OGM), tentando di escludere alcuni OGM dagli attuali regolamenti, in modo tale che le grandi aziende dell’agrobusiness possano commercializzarli senza autorizzazione dei nuovi OGM, né tracciabilità o etichettatura. Noi dei Greens/EFA riteniamo che questo piano di deregolamentazione degli OGM sia pericoloso e sfatiamo i principali argomenti della Commissione. Cos’è un OGM OGM sta per “organismo geneticamente modificato”. Una pianta o un animale diventano “geneticamente modificati” (OGM) quando il loro corredo genetico viene alterato secondo modalità che non avvengono in natura. Noi crediamo che gli OGM siano contro un’agricoltura rispettosa della natura. Infatti, laddove si coltivano colture OGM, l’uso di pesticidi chimici aumenta, e il ...