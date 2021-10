“Non ci posso credere”. Lei entra in studio e Max Giusti si commuove: l’inaspettata sorpresa in diretta (Di venerdì 15 ottobre 2021) Quando Enrico Papi non è stato riconfermato al timone di “Guess my age” i telespettatori sono sobbalzati sul divano. Non è un mistero che buona parte del successo del quiz show è stato dovuto alla verve e all’estro del simpatico conduttore. Ora, però, la nuova edizione di “Guess my age” su TV8 è iniziata e al suo posto ecco il comico Max Giusti. Un cambiamento che forse ancora deve essere digerito dal pubblico. In ogni caso il quiz mantiene intatta la sua freschezza e di certo Max non farà fatica a conquistare l’affetto dei telespettatori. Intanto però nella puntata di giovedì 14 ottobre c’è stata una grande sorpresa per il conduttore. Come sapete ad un certo punto ai concorrenti in gioco viene presentato uno sconosciuto con alcuni indizi. possono quindi scegliere se indovinare l’età dello sconosciuto oppure passare ad un’altra ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) Quando Enrico Papi non è stato riconfermato al timone di “Guess my age” i telespettatori sono sobbalzati sul divano. Non è un mistero che buona parte del successo del quiz show è stato dovuto alla verve e all’estro del simpatico conduttore. Ora, però, la nuova edizione di “Guess my age” su TV8 è iniziata e al suo posto ecco il comico Max. Un cambiamento che forse ancora deve essere digerito dal pubblico. In ogni caso il quiz mantiene intatta la sua freschezza e di certo Max non farà fatica a conquistare l’affetto dei telespettatori. Intanto però nella puntata di giovedì 14 ottobre c’è stata una grandeper il conduttore. Come sapete ad un certo punto ai concorrenti in gioco viene presentato uno sconosciuto con alcuni indizi.no quindi scegliere se indovinare l’età dello sconosciuto oppure passare ad un’altra ...

Advertising

MarroneEmma : @XFactor_Italia @mikasounds Ovvio Perché non posso? ?? - CarloCalenda : Un leader politico non può predicare l’astensione, ne può tenere segreto il suo voto. Non faremo alleanze, non part… - La7tv : #omnibus I lavoratori #portualidiTrieste spiegano il perché della loro protesta contro il #greenpass: 'Abbiamo lavo… - macche2palle : RT @lordfed3: Volete aiutare i #portualidiTrieste? Non hanno tanto bisogno di soldi e viveri quanto piuttosto di pressione dei media intern… - lucia_pal : @Lino80484612 @AugustoMinzolin Lei può dire cosa sarebbe accaduto se si fermava il comizio in piazza, con tutta que… -

Ultime Notizie dalla rete : Non posso Inchiesta sul presidente Fontana: le intercettazioni e la guerra in famiglia sui camici E la banca non le può dare", gli risponde lui e con una certa preoccupazione: "Mica posso fatturarglieli... Mette l'azienda nei casini. Calma e vedremo". I soldi in Svizzera Lo scorso maggio anche un ...

Ospedale di Vimercate: telecamera su un braccio robot per operare Per i macro spostamenti posso comandare il braccio manualmente; per quelli micro mi aiuta un ... "In questa occasione non siamo passati dalla bocca, il che comportava non poche difficoltà " ha spiegato ...

Firenze, tra i manifestanti 'no green pass' 'da oggi non posso più lavorare' Repubblica TV Nardella: “Siamo nei tempi, il nuovo Franchi sarà svelato a marzo” Tutto sta procedendo nei tempi stabiliti ed entro metà marzo vedremo come sarà il nuovo stadio della nostra città Come sindaco non posso partecipare ai lavori della commissione, ma so che si stanno sv ...

Dakar e Rally del Marocco. The italians are coming! Marocco affollato di italiani. Cerutti è già nella lista Dakar, ma dalla Rally 2 arrivano alcune figure “futuribili”. Lucci secondo, Tonelli 8°. Gerini out ma Francesca Gasperi ce l’ha fatta. E poi ta ...

E la bancale può dare", gli risponde lui e con una certa preoccupazione: "Micafatturarglieli... Mette l'azienda nei casini. Calma e vedremo". I soldi in Svizzera Lo scorso maggio anche un ...Per i macro spostamenticomandare il braccio manualmente; per quelli micro mi aiuta un ... "In questa occasionesiamo passati dalla bocca, il che comportavapoche difficoltà " ha spiegato ...Tutto sta procedendo nei tempi stabiliti ed entro metà marzo vedremo come sarà il nuovo stadio della nostra città Come sindaco non posso partecipare ai lavori della commissione, ma so che si stanno sv ...Marocco affollato di italiani. Cerutti è già nella lista Dakar, ma dalla Rally 2 arrivano alcune figure “futuribili”. Lucci secondo, Tonelli 8°. Gerini out ma Francesca Gasperi ce l’ha fatta. E poi ta ...