No Green pass a Roma, tensione al Circo Massimo. Battibecchi e polemiche contro i giornalisti (Di venerdì 15 ottobre 2021) No Green pass, prime polemiche dei manifestanti al Circo Massimo contro i giornalisti. A pochi minuti dall'inizio della protesta organizzata da i «Custodi della... Leggi su ilmattino (Di venerdì 15 ottobre 2021) No, primedei manifestanti al. A pochi minuti dall'inizio della protesta organizzata da i «Custodi della...

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - NicolaPorro : #greenpass, ecco quel che potrebbe accadere se Draghi non dovesse tornare sui suoi passi... ?? - RobertoBurioni : Con la salute non si scherza. Ai suoi cari condoglianze, voi vaccinatevi non per il green pass ma per salvarvi la v… - CeoBru : RT @pbecchi: È in atto il tentativo di minimizzare le proteste dei lavoratori contro il green pass. Eppure anche se i sondaggi non lo dicon… - mlpedo1 : RT @pbecchi: Da oggi la nostra Repubblica non è più fondata sul lavoro ma su un green pass, senza il quale non puoi lavorare. E questo nel… -