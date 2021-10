Mondiali ogni due anni, la UEFA attacca la FIFA: “Ci opporremo fin quando l’idea non verrà abbandonata” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dura nota dell’UEFA contro la FIFA, in merito alla proposta dei Mondiali ogni due anni. Questa una lettera pubblicata dall’organo calcistico europeo: “Considerando che i club, le leghe, la UEFA e la CONMEBOL sono tutti contrari, è improbabile che rispettino il calendario della FIFA. La FIFA ha sostenuto che una Coppa del Mondo biennale porterebbe maggiori possibilità per i paesi di partecipare al torneo e che un processo di qualificazione semplificato, con meno pause per le nazionali, ridurrebbe i viaggi internazionali per i giocatori. La UEFA afferma che una Coppa del Mondo organizzata più frequentemente diluirebbe il prestigio della competizione e che organizzare tornei importanti ogni anno aumenterebbe il carico sui ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dura nota dell’contro la, in merito alla proposta deidue. Questa una lettera pubblicata dall’organo calcistico europeo: “Considerando che i club, le leghe, lae la CONMEBOL sono tutti contrari, è improbabile che rispettino il calendario della. Laha sostenuto che una Coppa del Mondo biennale porterebbe maggiori possibilità per i paesi di partecipare al torneo e che un processo di qualificazione semplificato, con meno pause per le nazionali, ridurrebbe i viaggi internazionali per i giocatori. Laafferma che una Coppa del Mondo organizzata più frequentemente diluirebbe il prestigio della competizione e che organizzare tornei importantianno aumenterebbe il carico sui ...

