Medusa Fest 2021: un evento femminista per discutere, riflettere ed intrattenersi (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il Festival si svolge a Catania dal 15 al 17 ottobre “Medusa è la storia di una donna violentata, trasformata in mostro e poi uccisa. Il suo nome deriva da un antico verbo greco che significa proteggere e custodire”. Così parlano della figura mitologica, a cui hanno dato il nome dell’evento, le organizzatrici del primo L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ilival si svolge a Catania dal 15 al 17 ottobre “è la storia di una donna violentata, trasformata in mostro e poi uccisa. Il suo nome deriva da un antico verbo greco che significa proteggere e custodire”. Così parlano della figura mitologica, a cui hanno dato il nome dell’, le organizzatrici del primo L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

zerorisposte : Oh non mi ricordo se l'ho già scritto qua e probabilmente non è la miglior ora per pubblicà questa cosa ma comunque… -