Lucas Hernandez nei guai: 10 giorni per entrare in carcere 'volontariamente' (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dopo il trionfo in Nations League con la Francia nella finale del Meazza contro la Spagna, sui fratelli Hernandez sembra essersi abbattuta una maledizione. Mentre il milanista Theo ha contratto il ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dopo il trionfo in Nations League con la Francia nella finale del Meazza contro la Spagna, sui fratellisembra essersi abbattuta una maledizione. Mentre il milanista Theo ha contratto il ...

Advertising

BigMonty96 : La storia di Lucas Hernandez e della moglie non ha alcun senso - squopellediluna : La giustizia spagnola ha emesso un ordine di carcerazione per reati legati alla violenza di genere nell'ambito dell… - CalcioNews24 : Presidente #BayernMonaco: «#LucasHernandez andrà in tribunale» - sportface2016 : #BayernMonaco, arriva la conferma: #LucasHernandez in tribunale a Madrid martedì prossimo - kaimmelodrip : Quindi il Prison FC dopo Mendy acquista anche Lucas Hernandez. Porca troia che difesa -