In Milan - Verona ok la 'combo' 1X più Multigol 2 - 4 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Questo fine settimana il Milan è chiamato a superare un esame molto importante. I rossoneri, decimati dalle assenze, dovranno fermare l'avanzata di un Verona reduce da 4 risultati utili ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 15 ottobre 2021) Questo fine settimana ilè chiamato a superare un esame molto importante. I rossoneri, decimati dalle assenze, dovranno fermare l'avanzata di unreduce da 4 risultati utili ...

Advertising

sportmediaset : #Pioli: 'Per Ibra decidiamo domani. Non ci sentiamo sfortunati, fiducia in Tatarusanu'. #SportMediaset - SkySport : SERIE A, 8^ GIORNATA I match su Sky Sport Milan-Verona e Cagliari-Sampdoria anche su Sky Sport 4K ? #SkySport… - AntoVitiello : Il #Milan ha ripreso ad allenarsi nel pomeriggio. Olivier #Giroud si è allenato in gruppo, l'attaccante francese è… - MarcoVanMilan : RT @AntoVitiello: #Pioli: '#Calabria convocabile per il Verona, domani gioca #Tatarusanu. Per #Mirante serve ancora una settimana di prepar… - fabio200908 : Serie A 2021/22 giornata nr. 8 Spezia-Salernitana 2-1 Lazio-Inter 1-2 Milan-Verona 0-0 Cagliari-Sampdoria 1-1 Udin… -