Green pass, sequestrati due canali Telegram: vendevano certificati falsi (Di venerdì 15 ottobre 2021) commenta La Procura distrettuale di Catania ha disposto il sequestro preventivo di due canali Telegram dove era possibile acquistare per 250 euro in criptovalute dei Green pass falsi . Il ...

