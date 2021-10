Gotham Knights stuzzica i fan di Batman con diversi teaser. La Corte dei Gufi è pronta (Di venerdì 15 ottobre 2021) Mentre la DC Fandome si avvicina sempre di più, l'account Twitter di Gotham Knights ha pubblicato una serie di misteriosi video che mostrano l'altrettanto misteriosa Corte dei Gufi. I tweet emanano quasi un'aria horror, il che potrebbe risultare molto interessante per alcuni. Tutti i video si svolgono in una sorta di villa, dove ci sono dipinti raccapriccianti di persone con diverse maschere. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 15 ottobre 2021) Mentre la DC Fandome si avvicina sempre di più, l'account Twitter diha pubblicato una serie di misteriosi video che mostrano l'altrettanto misteriosadei. I tweet emanano quasi un'aria horror, il che potrebbe risultare molto interessante per alcuni. Tutti i video si svolgono in una sorta di villa, dove ci sono dipinti raccapriccianti di persone con diverse maschere. Leggi altro...

GamingToday4 : Gotham Knights: la Corte dei Gufi si mostra in tre teaser ufficiali - GianlucaOdinson : Gotham Knights e gli eredi di Batman: 'Bruce Wayne è morto' nel teaser del DC FanDome - misteruplay2016 : Gotham Knights in una nuova immagine teaser. ‘Bruce Wayne è morto’ - Console_Tribe : Gotham Knights, Bruce Wayne è morto nel nuovo teaser in attesa del DC FanDome - - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #GothamKnights protagonista con una nuova immagine. -

Ultime Notizie dalla rete : Gotham Knights Ecco un assaggio di Suicide Squad: Kill the Justice League HQ Come riportato in precedenza, sia Gotham Knights che Suicide Squad: Kill the Justice League saranno mostrati durante il DC FanDome il 16 ottobre insieme a molti altri contenuti DC come film, serie TV e fumetti. Grazie a un nuovissimo ...

DC FanDome 2021: nel trailer dell'evento anche The Batman e Black Adam Tra gli altri prodotti DC che verranno mostrati durante l'evento online troviamo Black Adam con Dwayne Johnson, Gotham Knights e Suicide Squad: Kill the Justice League , tutti presenti nel nuovo ...

Gotham Knights: un nuovo teaser potrebbe rivelare la presenza di alcuni iconici villain vigamusmagazine Gotham Knights stuzzica i fan di Batman con diversi teaser sulla Corte dei Gufi Mentre la DC Fandome si avvicina sempre di più, l'account Twitter di Gotham Knights ha pubblicato una serie di misteriosi video che mostrano l'altrettanto misteriosa Corte dei Gufi. I tweet emanano qu ...

Gotham Knights: nuovi teaser in vista della presentazione al DC FanDome Warner Bros ha pubblicato una serie di nuovi teaser di Gotham Knights incentrati sulla Corte dei Gufi, aspettando la presentazione del gioco al DC FanDome.

