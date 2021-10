GF Vip | Clarissa Selassié sente le voci di una donna e allarma i vipponi

(Di venerdì 15 ottobre 2021)e le stranedi unanella notte Altra nottata di paura nella Casa del GF Vip che ha coinvolto. La Princess nella notte, come raccontato da Biccy e Coming Soon, avrebbe avvertito delle stranedi unae ha cosìto gli altri, proponendo a tutti di L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : #GFVip, Clarissa sente urla strazianti fuori dalla Casa: 'Qui è pericoloso, ho paura' - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Clarissa Selassiè terrorizzata: ''Sento le urla di una donna, aiuto'' - blogtivvu : “Sento urlare una donna!”, notte horror al GF Vip: Clarissa terrorizzata “chiudiamoci dentro” #gfvip - infoitcultura : Gf Vip, Clarissa Selassié contro un concorrente: “Non sono una tua amica, potresti essere mio padre” - infoitcultura : Grande Fratello Vip, duro sfogo di Clarissa Selassié: 'Che maleducazione, potrebbe essere mio padre' -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Clarissa

...la rivelazione della princess che ha sconvolto i Vipponi La casa del Grande Fratello6 pare essere diventata un vero e proprio confessionale a cielo aperto. La scorsa notte, per esempio,......A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, Lulù ha fatto delle rivelazioni che hanno spiazzato i concorrenti del programma. In veranda con Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu ,...Al Grande Fratello Vip 6, Lulù Selassié non si arrende e, nonostante Manuel Bortuzzo le abbia detto di volere i propri spazi, lei continua a corteggiarlo. Capitolo chiuso (si spera), ora Selassié sta ...GF Vip, Lulù Hailè Selassiè fa una confessione intima: “Cartella speciale sul telefono? E in questa circostanza Clarissa ha rivelato un segreto intimo di Lulù Selassiè: “Lei ha una cartella molto part ...