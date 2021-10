GF Vip 6, Manuel Bortuzzo a rischio: lascerà il reality? (Di venerdì 15 ottobre 2021) In queste ore Manuel Bortuzzo sta davvero facendo preoccupare i suoi fan. A causa di nuovi problemi medici, infatti, il giovane potrebbe dover lasciare il Grande Fratello Vip. In seguito ad un controllo medico nelle prossime ore ne sapremo di più! Qualche giorno fa Manuel Bortuzzo aveva avuto qualche problema di salute. A causa di un’infezione, infatti, il giovane aveva avuto la febbre molto alta e, già allora, si era sparsa la notizia che, in caso di peggioramento, il ragazzo avrebbe dovuto lasciare la Casa più spiata d’Italia. Dopo essere stato visitato e curato dai medici dello staff del GF, però, la situazione era rientrata e Manuel, grazie anche a tanto riposo, era potuto tornare in gioco. “L’allarme è rientrato sì, ha avuto una semplice infezione guarita con una cura antibiotica. È un ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 15 ottobre 2021) In queste oresta davvero facendo preoccupare i suoi fan. A causa di nuovi problemi medici, infatti, il giovane potrebbe dover lasciare il Grande Fratello Vip. In seguito ad un controllo medico nelle prossime ore ne sapremo di più! Qualche giorno faaveva avuto qualche problema di salute. A causa di un’infezione, infatti, il giovane aveva avuto la febbre molto alta e, già allora, si era sparsa la notizia che, in caso di peggioramento, il ragazzo avrebbe dovuto lasciare la Casa più spiata d’Italia. Dopo essere stato visitato e curato dai medici dello staff del GF, però, la situazione era rientrata e, grazie anche a tanto riposo, era potuto tornare in gioco. “L’allarme è rientrato sì, ha avuto una semplice infezione guarita con una cura antibiotica. È un ...

Advertising

trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - infoitsalute : Manuel Bortuzzo vuole abbandonare la casa del GF Vip: i motivi - gossipnewitalia : #manuelbortuzzo rischia di uscire dalla casa #gfvip - _____________zu : 5 ed ultimo tentativo processo a Gianmaria spero non rischi il carcere (SCHERZO )#GFVIP ?? - _____________zu : Lo scrivono un po tutte le testate non so se è vero Ambasciator non porta pena #gfvip ?? Manuel Bortuzzo lascia il G… -