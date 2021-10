Draghi | segnale su sicurezza lavoro | non si risparmia su vite

(Di venerdì 15 ottobre 2021) "Voglio esprimere la soddisfazione del governo e mia per" le norme approvate sulla "sul. Nei mesi scorsi abbiamo assistito a un numero inaccettabile di morti. Come governo, ci siamo ...

Lo dichiara Mario. "Le norme sono la realizzazione di questa promessa. Incrementiamo gli ... Vogliamo dare uninequivocabile: non si risparmia sulla vita dei lavoratori", sottolinea. . 15 ...Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio Mario. "Le norme di oggi sono la ... Vogliamo dare uninequivocabile: non si risparmia sulla vita dei lavoratori " aggiunge - . Voglio ...Altra giornata da incubo per gli incidenti sul lavoro. Tragedie a catena che hanno consegnato l’ennesimo bilancio drammatico. Venerdì 15 ottobre si ..."Vogliamo dare un segnale inequivocabile: non si risparmia sulla vita dei lavoratori". Così il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, ha commentato l'approvazione avvenuta oggi da parte ...