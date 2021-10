Detenzione dei migranti, un business per i privati (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dal 2018 a oggi lo Stato italiano ha speso 44 milioni di euro per la Detenzione di circa 400 migranti al giorno che non avevano commesso alcun reato. Queste persone sono finite dietro le sbarre dei 10 Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) per essere rimpatriate nel loro paese di origine: nella metà dei casi non è mai avvenuto. I conti, a cui andrebbero aggiunte le spese di manutenzione delle strutture e per la presenza delle forze dell’ordine, li … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dal 2018 a oggi lo Stato italiano ha speso 44 milioni di euro per ladi circa 400al giorno che non avevano commesso alcun reato. Queste persone sono finite dietro le sbarre dei 10 Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) per essere rimpatriate nel loro paese di origine: nella metà dei casi non è mai avvenuto. I conti, a cui andrebbero aggiunte le spese di manutenzione delle strutture e per la presenza delle forze dell’ordine, li … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

amnestyitalia : Online il nuovo numero del nostro trimestrale. In primo piano, la drammatica situazione dei centri di detenzione in… - StellaSirio60 : RT @amnestyitalia: Online il nuovo numero del nostro trimestrale. In primo piano, la drammatica situazione dei centri di detenzione in Libi… - PatGonnella : RT @Cild2014: #Buchineri. E' on-line il nostro rapporto, attraverso il quale proviamo far luce sulle pesanti ombre che avvolgono la detenzi… - AmnestyPerugia : RT @amnestyitalia: Online il nuovo numero del nostro trimestrale. In primo piano, la drammatica situazione dei centri di detenzione in Libi… - ruotegrasse : RT @open_migration: ??'Buchi Neri. La detenzione senza reato nei Centri di Permanenza per i Rimpatri' è il nuovo rapporto che smaschera le c… -

Ultime Notizie dalla rete : Detenzione dei Controllava i lavoratori con le webtv, imprenditore denunciato a Carini Un 42enne residente a Carini è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di ... per aver installato un impianto audiovisivo destinato al controllo dei lavoratori e per aver impiegato ...

In carcere per errore, annullata sentenza condanna ...in una truffa informatica messa in atto da alcune persone che erano venute in possesso dei suoi ...eseguito un ordine di carcerazione emesso dopo la condanna e ha trascorso un periodo di detenzione di ...

Detenzione dei migranti, un business per i privati | il manifesto Il Manifesto Tenta di fuggire alla vista dei carabinieri ma perde la droga: arrestato pusher Vede i carabinieri e cerca di sfuggire, ma perde per strada la droga che stava trasportando. Su disposizione della procura della Repubblica di Agrigento, l’arrestato è stato collocato agli arresti dom ...

Marijuana e cocaina spacciata in Comelico un 34enne a processo Per le ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Donato D’Onofrio è davanti a un collegio di giudici, formato da Feletto, Giua e Cittolin. Spacciava cocaina e marijua ...

Un 42enne residente a Carini è stato tratto in arresto perai fini di spaccio di ... per aver installato un impianto audiovisivo destinato al controllolavoratori e per aver impiegato ......in una truffa informatica messa in atto da alcune persone che erano venute in possessosuoi ...eseguito un ordine di carcerazione emesso dopo la condanna e ha trascorso un periodo didi ...Vede i carabinieri e cerca di sfuggire, ma perde per strada la droga che stava trasportando. Su disposizione della procura della Repubblica di Agrigento, l’arrestato è stato collocato agli arresti dom ...Per le ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Donato D’Onofrio è davanti a un collegio di giudici, formato da Feletto, Giua e Cittolin. Spacciava cocaina e marijua ...