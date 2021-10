Attentato a Kandahar: strage in una moschea (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nuovo Attentato suicida in Afghanistan. Questa volta teatro dell’Attentato è una moschea sciita a Kandahar. Le prime notizie che giungono sono di almeno 32 persone e 53 ferite per le esplosioni, che sarebbero state tre, che hanno colpito la moschea. Per ora non c’è stata ancora nessuna rivendicazione. Attentato a Kandahar: cos’è successo? Si è Leggi su periodicodaily (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nuovosuicida in Afghanistan. Questa volta teatro dell’è unasciita a. Le prime notizie che giungono sono di almeno 32 persone e 53 ferite per le esplosioni, che sarebbero state tre, che hanno colpito la. Per ora non c’è stata ancora nessuna rivendicazione.: cos’è successo? Si è

Advertising

Corriere : Attentato alla moschea di Kandahar: almeno 7 vittime - Andreacritico : RT @Tg3web: Attentato in Afghanistan, nella città di Kandahar. Un'esplosione in moschea, durante la preghiera del venerdì, ha causato decin… - Billa42_ : Attentato a Kandahar: strage in una moschea - Tg3web : Attentato in Afghanistan, nella città di Kandahar. Un'esplosione in moschea, durante la preghiera del venerdì, ha c… - AlmaNews24it : #Afghanistan: attentato in una moschea di #Kandahar -