Accoltellato a morte a 21 anni in rissa davanti alla stazione | convalidato fermo

Ultime Notizie dalla rete : Accoltellato morte

AGI - A cinque anni dall'omicidio di Jo Cox, un altro assassinio di un parlamentare sconvolge la Gran Bretagna. Nella tarda mattinata, il deputato conservatore David Amess è statoda un venticinquenne di origini somale mentre incontrava gli elettori in una chiesa metodista di Leigh - on - Sea, in Essex. Come alla deputata laburista che fu uccisa dall'...Si tratta infatti del terzo deputato britanniconegli ultimi 10 anni. Nel 2016, la deputata laburista Jo Cox è stata pugnalata aper strada da un terrorista di estrema destra una ...LONDRA - Sono guidate dall'antiterrorismo le indagini sull'uccisione del deputato Tory britannico David Amess, accoltellato oggi a morte nell'Essex, a sud dell'Inghilterra. Lo ha ...Sono guidate dall'unità antiterrorismo le indagini sull'uccisione del deputato Tory britannico David Amess, accoltellato a morte venerdì nell'Essex, a sud dell'Inghilterra. Lo ha reso noto il comandan ...